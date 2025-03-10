Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımın başkenti Antalya’da üretime bağlı olarak zirai ilaç ambalaj atıklarını önüne geçmek amacıyla Türkiye’de ilk olan Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’ni Antalya’nın 4 ilçesinde daha hayata geçiriyor. Başkan Muhittin Böcek, projeyi Alanya, Kemer, Aksu ve Serik ilçelerinde de yaygınlaştırmak amacıyla belediye başkanlarıyla protokol imzaladı.

Tarımın başkenti Antalya’da en önemli çevre sorunlarının başında gelen zirai ilaç ambalaj atıklarının önüne geçmek isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Türkiye’de ilk olan Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’ni hayata geçirdi. Pilot ilçe olarak Kumluca’da başlayan proje daha sonra Finike ve Demre’de de uygulandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’ni şimdi de Alanya, Serik, Aksu ve Kemer ilçelerinde hayata geçirecek.

15 akıllı otomat yerleştirilecek

Başkan Muhittin Böcek, 4 ilçede uygulanacak proje için Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Serik Belediye Başkanı Dr. Kadir Kumbul, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir protokol imzaladı.

Uluslararası ödüle layık görülen projenin şu an 3 ilçede uygulandığı söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "4759 çiftçimiz projemize kayıtlıdır. 13 akıllı otomat ile 3,6 ton zirai ilaç ambalaj atığı toplanmıştır. Toplanan atıkların geri dönüşümü yapılarak ekonomiye de katkı sağlandı. Bu protokol ile 4 ilçemizde daha uygulamaya geçiyoruz. Alanya, Serik, Aksu ve Kemer’e toplam 15 akıllı otomat yerleştirilecek. Projenin güncel yatırım maliyeti 11 milyon 323 bin 200 TL’dir" dedi.

"Çevremize sahip çıkacağız"

Tarım sektörünün tüm paydaşlarıyla projeyi Antalya’nın 19 ilçesine yayacaklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Antalya’mıza, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından Çevre Başkenti ödülü aldığımız Antalya’mızda, çevrenin korunmasına yönelik örnek projelerimizi sürdüreceğiz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlk çipler belediye başkanlarına

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Alanya, Serik, Aksu ve Kemer belediye başkanlarıyla Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’nin protokolünü imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, proje kapsamında 4 ilçede aynı zamanda çiftçilik yapan belediye başkanlarına akıllı otomatlara zirai ilaç ambalaj atıklarını atmalarını sağlayacak ve projeye kayıtlı olduklarını gösteren çipleri takdim etti.