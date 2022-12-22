Genel Sekreter Çiftçi, sokak hayvanlarını korumaya yönelik projelerini anlatmak isteyen ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı. Farkındalık projeleri ile ilgili öğrencilerden bilgi alan Çiftçi, duyarlı projelerinden dolayı kendilerini tebrik etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.