Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı, farkındalık projelerini dinledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı, farkındalık projelerini dinledi.
Genel Sekreter Çiftçi, sokak hayvanlarını korumaya yönelik projelerini anlatmak isteyen ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı. Farkındalık projeleri ile ilgili öğrencilerden bilgi alan Çiftçi, duyarlı projelerinden dolayı kendilerini tebrik etti.
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