Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çayırovalı vatandaşların hanelerine konuk olan Başkan Çiftçi, ilçe sakinleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi. Hanelerdeki çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çiftçi, “Gönülleri kazanmak her şeyden daha kıymetli” dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı ilçe sakinlerinin evlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren hemşehri derneklerinin başkanlarıyla buluştu.

Hemşehri dernekleriyle bir araya gelmeye özen gösteren ve ilçedeki dernekleri sık sık ziyaret eden Başkan Çiftçi, düzenlenen program kapsamında dernek temsilcileri ile sohbet etti. Karşılıklı görüş alışverişi ve istişarenin de yapıldığı toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Kültürel zenginliğimiz olan hemşehri derneklerimizin kıymetli başkanlarıyla bir araya geldik ve birlik beraberliğimizi pekiştirdik” dedi.