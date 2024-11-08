Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Her bir birimimizin katkılarıyla daha yaşanabilir bir ilçe için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İstişareye büyük önem veren ve ekip arkadaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, güne birim müdürleriyle toplantı yaparak başladı. Mesai arkadaşlarıyla buluşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyedeki birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirerek ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaptı. Hizmet kalitesini yükseltmek adına yapılan çalışmalarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; “Hizmet kalitemizi yükseltmek ve halkımıza daha güzel bir hizmet sunmak amacıyla birim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Her bir birimimizin katkılarıyla daha yaşanabilir bir ilçe için çalışmaya devam ediyoruz.”

Kaynak: igf