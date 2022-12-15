Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ALO 153 Çağrı Merkezini ziyaretinde çağrıları cevapladı, talepleri çözüme kavuşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ALO 153 Çağrı Merkezini ziyaretinde çağrıları cevapladı, talepleri çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sümerpark yerleşkesinde bulunan ALO 153 Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkez yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, telefon başına geçerek vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtladı. Çiftçi, 6 aydır ödeme yapmadığı için suyu kesilen ve borcunu ödemesinin ardından suyunun açılması talebiyle arayan vatandaşın çağrısına cevap verdi. Vatandaşın talebini doğrudan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’ye aktaran Çiftçi, talebinin çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından DİSKİ personeli vatandaşın işlemelerini gerçekleştirerek suyunu açtı. ALO 153 çalışanlarıyla da görüşen Çiftçi, vatandaşlardan gelen taleplerin çözüme kavuşturulması için hassasiyetle çalışmalarının önemini vurguladı.