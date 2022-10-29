Fotoğraf sanatçısı ve oyuncu Barış Kerim Cesur, Kastamonu’nun Cide ilçesini fotoğrafladı.

Fotoğraf sanatçısı ve oyuncu Barış Kerim Cesur, Kastamonu’nun Cide ilçesini fotoğrafladı.

Cide Belediyesi’nin konuğu olarak şehre gelen sanatçı Barış Kerim Cesur, Kastamonu’nun Cide ilçesini fotoğrafladı. Cide ilçesinde gezi gerçekleştiren Cesur, kendi objektifinden ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Cide Belediyesi ve TFGK işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Cesur, fotoğraf meraklılarıyla birlikte ilçeyi gezerek fotoğrafladı.

Fotoğraf Sanatçısı Oyuncu Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü (TFGK) Kurucusu Barış Kerim Cesur, “Cide ilçesine geldik ve güzel bir gün geçirdik. Sahili ve limanı gezerek fotoğrafladık. Güzel fotoğraflar çektik. Katılımcı arkadaşlarımızda çok istekliydi. Güzel bir gün geçirdik. Sokak aralarından giderek Rıfat Ilgaz’ın doğduğu evi de fotoğrafladık. Orası da çok güzel bir yerdi. Sokak aralarından dolaşa dolaşa tarihi evleri, hamama giderek Cide hamamını fotoğrafladık. Burası gerçekten güzel bir ortam. İnsanlar çok sıcak kanlı, meraklı. Katılımcı arkadaşlarımızda heyecanlıydı. Yolu Cide’ye düşecek olanlar için burasının tarihi bölgeleri biraz az ama fotoğraf açısından ya da gezi açısından, geçmek açısından müthiş bir yer. Umarım insanlarımızın yolu buraya düşer. Güzel kareler yakalanır” dedi.

12-13 yıldır fotoğrafı alanında çalıştığını söyleyen Cesur, “Bu sefer Cide’ye geldim. Cide’de bulunmamızın sebebi Karadeniz’in güzel bir ilçesi. Kastamonu’nun şirin bir ilçesi. Sakin bir ilçe, o yüzden burada bulunmaktan mutluluk duydum. Burada fotoğraf ile ilgilenen arkadaşlarımızın bu sanat dalıyla tanışabilmeleri açısından güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir nevide Cide’yi de fotoğraflayıp bu ilçeyi tanıtmak istiyoruz. Bir sonraki etkinliklerimizde tüm vatandaşlarımızı özellikle fotoğraf sanatıyla ilgilenen arkadaşlarımızı bu etkinliklere mutlaka bekliyoruz” diye konuştu.

İlçeyi fotoğrafladıktan sonra Barış Kerim Cesur, Cide Belediyesi Kültür Sarayında fotoğrafları teatral sunum eşliğinde izleyiciler ile buluşturdu.