Kastamonu’nun Cide ilçesinde emniyet güçlerinde bir ikamette uyuşturucu madde ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda emniyet güçlerinde tespiti yapılan çalışmalar sonucu bir ikamette arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 1 adet havalı tabanca, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 1 adet hassas terazi ve paketlemede kullanılan şeffaf torbalar ele geçirildi. Operasyonda polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., adli makamlarca tutuklandı.