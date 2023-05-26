Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Atakan Telatar, ciddiye alınmayan spor yaralanmalarının kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen Gönüllü Genç Festivali’nde VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Atakan Telatar gençlerle bir araya gelerek, sporcu yaralanmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Spor yapmanın sağlıklı ve mutlu bir hayat için temel bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Opr. Dr. Telatar, “Spor yaparken pek çok yaralanma türüyle karşı karşıya kalabiliriz. Ülkemizde en sık sportif aktivite futbol olduğu için en sık karşılaştığımız spor yaralanmaları da diz ve ayak bileğiyle ilgili oluyor” dedi.

Dizde ön çapraz bağ yaralanmaları ve menüsküs yırtıklarının tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa yol açabileceğini vurgulayan Opr. Dr. Telatar, “Ayak bileğinde ise kemik kırıkları, aşil tendonu kopmaları yine sıklıkla karşılaştığımız önemli spor yaralanmalarıdır. Neyse ki tüm bu yaralanmaların etkili tedavileri var. İyileşmesi biraz zaman alsa da spora dönebilmek, hayat konforumuzu artırabilmek ve daha aktif bir hayat sürebilmek için eklem sağlığımızı önemsemeli ve gerekli tedavileri vakit kaybetmeden sağlamalıyız” diye konuştu.