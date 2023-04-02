Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizme dikkat çekmek amacıyla Çıplaklı Parkı’nda otizmli bireyler ile birlikte çiçek dikip, hediyeler verdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Otisium Otizm Spor Yaşam Uygulama Merkezi iş birliğiyle hobi bahçesi çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, otizmli bireyler ile birlikte Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile işbirliğinde Çıplaklı Parkı’nda çiçek dikti. Başkan Yücel, otizmli bireylerle hobi bahçesi çalışması yaparak onların hayata entegrasyonunu sağlamak adına doğayla buluşmasına katkı sağladı.

Otizmli çocuklar çiçekleri ekip sulayarak bahçeyi renklendirdi. Toprağın iyileştirici etkisi ve doğayla iç içe olan otizmli bireyler için etkinliğin önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Yücel, “Farklılıklarımızla zenginleşiyoruz ve hep beraber şehrimizde güvenle, huzurla, mutlulukla yaşamayı başarıyoruz. Çünkü biz engelsiz bir kent için durmaksızın çalışıyoruz” dedi. Otizmli bireyler tarafından gerçekleştirilen ekim alanının çevre düzenlemesi sağlanarak alanın her ziyaretçiye bir anı niteliği taşıması adına tabelalandırıldı. Aileler de böyle güzel bir organizasyonda yer aldıkları için Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.