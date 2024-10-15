Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmek amacıyla ücretsiz İngilizce konuşma kursları düzenliyor.

Millet Kursu içerisinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki iki farklı yaş grubuna yönelik açılacak kurslar, öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik ’Speaking Kursu’, çocukların İngilizceyi eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için tasarlandı. Bu kurs ile öğrencilerin kendilerini İngilizce ifade etme yetenekleri geliştirilecek. Ortaokul öğrencileri için düzenlenen ’Learn English’ kursu ise Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek. Kursun amacı, öğrencilere İngilizce diyalog kurma becerisi kazandırmak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılacak bu kurslar, öğrencilerin pratik konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam projeyle ilgili yaptığı açıklamada; yabancı dil eğitimine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Her iki kurs da tamamen ücretsiz olup, deneyimli öğretmenler eşliğinde dil pratiğine dayalı etkinliklerle desteklenecektir. Tüm öğrencileri bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.