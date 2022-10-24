Kırşehir’de sosyal konut projesi çerçevesinde 205 konutun temeli yarın Çiçekdağı ilçesinde düzenlenecek törenle atılacak.

Kırşehir’de sosyal konut projesi çerçevesinde 205 konutun temeli yarın Çiçekdağı ilçesinde düzenlenecek törenle atılacak.

’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde Çiçekdağı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 205 konutun temeli TOKİ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılacağı törenle atılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi ile 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun temeli atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacağı

aktarıldı. Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265 ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelinin atılacağı açıklandı" diye konuştu.

İl merkezinden de yapılacak katılımla temel atma töreninin gerçekleşeceği belirtildi.