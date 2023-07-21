Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaz spor okullarına ilgi beklenenin üzerinde oldu.

Yaz Spor Okullarında; jimnastik, voleybol, tenis, badminton, masa tenisi, yüzme, kick boks kurslarına çocuk ve gençlerden yoğun talep geldi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sinan İlhan, sağlıklı yaşam için sporun önemini anlattıklarını ve talebin çoğunluğunun da kendilerinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

İlhan açıklamasında; "Çocukların ve gençlerin daha sağlıklı yaşamaları sporla sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve şuurlu spor yapma alışkanlığı kazandırmak, çocuklarda öz güven duygusunu geliştirmeye de yardımcı olur" dedi.