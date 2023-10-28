Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi yapıldı.

Çiçekdağı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan koreografi beğeni topladı. Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan koreografide Neşet Ertaş’ın parçası kullanılarak 100. yıl görseli öğrenciler tarafından oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce ülkemize kazandırdığı ve emanet ettiği Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlama etkinlikleri coşkuyla devam ediyor" dedi.