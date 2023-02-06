Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Kırşehir’in Çiçekdağı belediyesi yardım çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Kırşehir’in Çiçekdağı belediyesi yardım çağrısı yaptı.

Çiçekdağı Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere destek olmak için harekete geçti. 10 ilde yıkımlara, kayıplara neden olan 7,4 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından Çiçekdağı belediyesi yardım kampanyası başlattı, kışlık kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri çağrısında bulunuldu. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, “Yaşanan felaketin acısını biliyor ve derinden hissediyoruz. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaraları el birliğiyle sarmak için tüm yurttaşlarımızı dayanışma mücadelemize davet ediyoruz” dedi.

Açıklamada, depremde mağdur olan vatandaşlara ilk etapta; battaniye, uyku seti, kışlık kıyafet, bot, ve benzeri ihtiyaç malzemeleri toplanarak deprem bölgesine ulaştırılacağı ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Çiçekdağı Belediyesi Hayır Evi Müdürlüğüne ulaştırmaları istendi.