Çiçekdağı Belediyesi; ilçe meydanında vatandaşa Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıttı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, aşure dağıtımıyla bereket ve bolluk dilediklerini söyledi. Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen ‘Aşure Günü’nde, Çiçekdağı Merkez Fatih Camiinde hazırlanan stantta, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Çiçekdağı Fatih Camii’nde kurulan stantta Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ilçe sakinlerine kendi elleriyle aşure ikram ederek vatandaşlarla sohbet edip bolluk ve bereket duası yaptı. Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "İlçe camilerimizde ve çarşı meydanımızda halkımıza Muharrem ayı münasebetiyle aşure ikramında bulunduk. Allah birlik, beraberliğimizi daim eylesin. Kötülüklerden hepimizi korusun inşallah” dedi.