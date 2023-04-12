Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde belediye tarafından kurulan hayır eve ihtiyaç sahipleri için köprü görevi görüyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar tarafından da yoğun olarak kullanılan hayır evi, ’açıkta kimse kalmasın’ sloganı ile çalışmalarını sürdürüyor. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe genelinde hayırseverlerin destekleriyle hayır evinin aktif faaliyet yürüttüğünü söyleyerek, "Belediye hayır evimiz Ramazan Bayramı öncesi 0-20 yaş grubu çocuk ve gençlerimiz için kıyafet ve buna benzer giyim elbiselerini, depremzede ailelerimiz ve ihtiyacı olan ailelerimizin her ferdine verecektir. Önümüzdeki Pazartesi günü ihtiyacı olan ailelerimizi, çocuk ve gençlerimizi bekliyoruz. Bin 500’den fazla çocuk ve gencimize yetecek giyim elbisemiz olduğunu belirtir, izdiham oluşmaması için bayrama kadar dağıtımın gerçekleşeceğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz” dedi.