Çiçekdağı Belediyesi ilçe meydanında ’Gönlümüz bir, Soframız bir’ adı altında meydan iftarı verdi.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Ramazan ayının bereket ve huzurunu yaşamak adına ilçede organize ettiği ve halkı bir araya getiren ’Gönlümüz bir, Soframız bir’ iftarına çok sayıda kişi katıldı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılım sağladığı iftarda konuşan Belediye Başkanı Hakanoğlu; Ramazan ayının verdiği birlik ve beraberlik duygusunu ilçede yaşattıklarını söyledi. Hakanoğlu açıklamasında; "Türkiye Yüzyılına ilçe halkımızın vereceği destekten şüphemiz yok. Rabbime hamt ediyorum, Çiçekdağı halkı seçimlerde de doğru tercihi yapacaktır" dedi.

Yapılan iftarda katılımcılar ilçe belediyesindeki hayır evi içinde bağış ve destekte bulundu.