Kırşehir Çiçekdağı ilçesinde belediye bünyesinde oluşturulan depremzedelere yardım faaliyetleri sürdürülüyor.

Kırşehir Çiçekdağı ilçesinde belediye bünyesinde oluşturulan depremzedelere yardım faaliyetleri sürdürülüyor.

Türkiye’de 6 Ocak tarihinde meydana gelen ve 10 ile etkileyen depremde, depremzedelere yardımcı olmak için çiçekdağ belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe genelinde yardım faaliyetlerinin durmaksızın devam ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında ilçe belediyesi olarak duyarlı vatandaşlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Deprem bölgesine insani ihtiyaçlarının yanı sıra temel gıda maddeleri gönderimlerini de sağlıyoruz" dedi.

İlçe belediyesi tarafından deprem bölgesinde görev alan sağlıkçı ve polis, asker ve kamu görevlilerinin de ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.