Çankırı’da 14 Şubat Sevgililer Günü’ne saatler kala çiçekçiler taleplere yetişebilmek için hazırlıklarını tamamladı. Kentteki çiçekçiler, artık sadece gençlerin değil, her yaş gurubundan insanların Sevgililer Günü’nde çiçek aldığını söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne saatler kala çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilerin yolunu tutmaya başladı. Sevgililer Günü çiçek almak isteyen vatandaşların taleplerine yetişmek isteyen Çankırı’daki çiçekçiler ise hazırlıklarını tamamladı. Yoğun mesai harcamaya başlayan çiçekçiler bugünden başlayan taleplerin 14 Şubat günü gece saatlerine kadar devam etmesini beklediklerini söyledi. Çiçekçiler en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirtti.

"14 Şubat’ta çiçek alamaya karşı olanlar bile artık alıyor"

Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk beklediklerini ifade eden çiçekçi Ayşegül Akyol, "14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyoruz. Tabii hazırlıklar birkaç gün öncesinden başlıyor. Bu özel güne 1 gün kaldı, biz de heyecan ile bekliyoruz. Eskiden genellikle gençler çiçek alırdı ama artık her yaş kesimi bu özel günde çiçek alıyor. Büyük yaş grupları uzun ömürlü olsun istedikleri için yapay çiçek tercih ediyor. 14 Şubat’ta en çok kırmızı gül tercih ediliyor. Yarın sabah erken saatlerden geç saatlere kadar ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. 14 Şubat’ta çiçek alamaya karşı olanlar bile artık alıyor" dedi.

"Genellikle canlı çiçekler tercih ediliyor"

Alınan çiçeklerin hemen solmaması için vatandaşlara önerilerde bulunan çiçekçi Nurettin Kara ise, "14 Şubat için Çankırı’da yoğunluk başladı. Genellikle canlı çiçekler arasında olan kırmızı gül tercih ediliyor. Yaşlı kesimler genelde saksı çiçeği olan menekşe, açelya gibi türleri tercih ediyorlar. Çiçeğin toprağı çok önemlidir, suyunu fazla vermemek lazım. Su fazla verilirse çiçek çürür. Haftada en fazla 1-2 defa sulanması gerekli" diye konuştu.

"8 senedir hep çiçek alırım"

Sevgililer Günü’nde senin modasına uyacağını ifade eden Yasin Özbek isimli vatandaş da "8 senedir 14 Şubat’ı hiçbir sefer pas geçmeden çiçek alırım. Bu senenin modası, ‘senden önce-senden sonra’ buketiymiş. Genelde kırmızı gül seçerim ama bu sene moda olduğundan bu buketi alacağım" ifadelerini kullandı.