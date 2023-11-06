Eskişehir’de, 10 Kasım’ın yaklaşmasıyla birlikte Atatürk’ü vefat yıldönümünde anmak isteyenlerin karanfil ve kasımpatı talepleri arttı.

10 Kasım 1938 saat 09.05’te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde çiçekçilerin işleri yoğunlaştı. Bu yılki programlar için en çok karanfil satışı gerçekleştirildiklerini belirten esnaf, karanfilin neredeyse tükendiğini ve alternatif olarak kasımpatıya yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti. Çiçekçiler, Eskişehir halkının özel günlerde fazla hassas olduğunu da sözlerine eklerken, karanfil ve kasımpatının adet fiyatının 30 ila 50 lira arasında değişiklik göstediğini aktardı.

"Karanfillerimiz neredeyse yetmedi, sipariş vermek zorunda kaldık"

Eskişehir’de çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk’ü anma programlarında karanfillerin ön planda olduğunu söyledi. Kurumsal firmaların ve okulların bu yönde çok talep gösterdiğini ifade eden Köylü, "Karanfillerimiz neredeyse yetmedi, sipariş vermek zorunda kaldık. 29 Ekim’de Atatürk büstlerinin süslenmesi ve Vilayet Meydanı’ndaki etkinliklerde halkımıza karanfil dağıtılması gerçekten çok güzel ve coşkuluydu. Şimdi 10 Kasım nedeniyle yine karanfile ilgi gösteriliyor ve kasımpatı çok satılıyor. Kasımpatı stoklarımızı yaptık. Talep çok yoğun, yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz. Eskişehir halkı böyle günlere önem veriyor. Atatürk’ün izinden gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Karanfil ve kasımpatı adet fiyatı 30 TL ile 50 TL arasında değişiyor" dedi.