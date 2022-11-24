Kayseri’de çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü mesaisi tüm yoğunluğuyla devam ederken, çiçekçiler siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Kayseri’de çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü mesaisi tüm yoğunluğuyla devam ederken, çiçekçiler siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine ve öğretmen tanıdıklarına çiçek götürmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar çiçekçilere koştu. Çiçekçilerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, öğretmenleri mutlu etmek için kişiye özel çiçek yaptırırken, çiçekçiler verilen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Öğretmenler Günü’nün işlerde yoğunluk oluşturduğunu söyleyen çiçekçi Mehmet Bener, "Canlı çiçekler, saksı çiçekleri, güller ve papatyaların hepsini mağazamızda hazırladık. 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğumuz başladı. İnsanlar öğretmenlerine, eşlerine ve sevdiklerine çiçek almaya başladılar. Genelde buket tarzı çiçekleri daha ağırlıkta satıyoruz. Kırmızı gül, papatya gibi çiçeklerimizi daha çok satıyoruz. Gülün tanesi 20 TL ama kalitesine göre 25-30 TL’ye kadar çıkabiliyor. Buketlerimiz 100 TL’den başlıyor yukarı doğru çıkıyor. Müşterimizin isteğine göre fiyatlandırıyoruz. Yani büyüklüğüne göre fiyat değişiyor. Saksı çiçeklerimiz yine 100 TL’den başlıyor. Orkideler 300 TL civarında, antoryumlar 250 TL civarında satışa sunuyoruz. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü şimdiden kutluyorum" dedi.