Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede ailelere çiçek vermek yerine gıda kolisiyle destek olundu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ADD, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde depremzede kadınlara destek olmayı ihmal etmedi. ADD Başkanı Halil Garipoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay ve çevre illerde yaşanan depremler sonrasında Alaşehir’e yerleşmiş olan depremzedeleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Garipoğlu ve dernek üyeleri depremzede ailelere çiçek yerine gıda kolisi dağıttı.

Ziyaret karşısında duygularına hakim olamayan depremzedeler gözyaşlarına boğuldu.

Alaşehir ADD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Uzgidim, "Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz de ADD olarak kadınlarımızın bu gününü kutlamak istedik. Fakat bir farkla onlara çiçek almak, geçici bir hediye vermek yerine, depremde mağduriyet yaşamış ailelerimizi, kadınlarımızı ziyaret ederek onların mutfaklarına azda olsa katkı sağlayabilecek gıda paketi ve Atatürk resmî ile birlikte derneğimizin hediyelerini taktim ettik" dedi.