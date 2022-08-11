Ankara Büyükşehir Belediyesi; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle başlatılan “Çiçeğim Takas” uygulaması giderek yaygınlaşıyor. İlki Batıkent, ikincisi Beşevler Metro İstasyonu’nda hayata geçirilen uygulamanın üçüncü durağı ise Koru Metro İstasyonu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliğiyle başlatılan “Çiçeğim Takas” uygulaması giderek yaygınlaşıyor. İlki Batıkent, ikincisi Beşevler Metro İstasyonu’nda hayata geçirilen uygulamanın üçüncü durağı ise Koru Metro İstasyonu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Çiçeğim Takas” uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ABB, Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan uygulamanın ilkini Batıkent, ikincisini Beşevler Metro İstasyonu’nda hayata geçirirken, üçüncüsünü ise Koru Metro İstasyonu’nda başlattı. Stant, 8-20 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak.

Çiçek Takası uygulaması metro ve Ankaray istasyonlarını dolaşacak

Başkentlilere, ellerinde bulunan çiçek ile bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan uygulamaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gelen talep üzerine çiçek takası uygulamasını yaygınlaştırdıklarını belirten ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, uygulama hakkında, “İnsanlara doğa ve çevre bilincini aşılamak ve bitkilerle ilgili doğru bakım bilgilerini aktarmak amacıyla başlattığımız ’çiçek gibi takas’ uygulamasına ilk etapta Batıkent, Beşevler ve şu anda ise Koru Metro İstasyonu’nda başladık. Çiçekler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gelen talepler doğrultusunda standımızı istenen bölgelere açmaya devam edeceğiz” dedi.