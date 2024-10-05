İlçedeki genel temizlik çalışmalarının artırılması ve iyi bir görünüme kavuşturulması için tüm saha ekiplerine talimat veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, söz konusu faaliyetlerle vatandaşların rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla Nazilli’nin 82 mahallesinin tamamında temizlik, budama ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Son olarak kentin en işlek noktalarından olan Hürriyet Caddesi’nin tamamında köşe bucak temizlik yapan ekipler, kaldırımlar ve refüjlerin genel görünümünde büyük fark oluşturdu.

Çalışmaların ay sonuna kadar titizlikle devam edeceğinin altını çizen Başkan Tetik; "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana personel sayımızın yetersiz olmasına rağmen ciddi bir mesaiyle temizlikte yaşanan sorunları bir bir çözmeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşımız günün her saatinde saha ekiplerimizin canhıraş çalışmasına şahit oluyor. Bu noktada ekibime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda imkanlarımızı seferber ederek halkımıza hizmet götürüyoruz" dedi.