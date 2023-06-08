Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde boş tarlada çiçek açan papatyalar doğayı rengarenk süsledi.

İlçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunan Bakılar mevkiinde aşırı yağış sonrası boş tarlalarda sarı beyaz çiçek açan papatyalar doğada renk cümbüşü oluşturdu.

Doğa yürüyüşü esnasında Bakılar mevkiinde papatya tarlasıyla karşılaştığını söyleyen İbrahim Değirmenci, “ Papatya görsel güzelliğinin yanı sıra papatya çayı, mide-bağırsak sistemi spazmları, gaz, hazımsızlık, şişkinlik sıkıntılarında etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle papatya tarlasından kışın tüketmek üzere bol bol papatya topladım” dedi.