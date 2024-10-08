Ressam Süheyla Yurtal’ın ikinci kişisel sergisi olan "Çiçeğin kokusunda, kuşun özgürlüğünde kadın" Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Süheyla Yurtal, ikinci kişisel sergisini Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Akrilik boyadan yapılan ve 33 tablodan oluşan "Çiçeğin kokusunda, kuşun özgürlüğünde kadın" isimli sergi, yoğun ilgi gördü.

Tablolarında kadınların yüzyıllar boyunca varoluş yorgunluğunu işlediğini söyleyen Süheyla Yurtal, "1996 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Hem öğretmenlik hem de atölyemde resim çalışmalarına devam ediyorum. Bu ikinci kişisel sergim. Sergimin konusu ‘Çiçeğin kokusunda, kuşun kanadında kadın’. Resimlerimde konu olarak kadının yüzyıllardır varoluş mücadelesinden yorgun düştüğü ve kendine bir dinlenme alanı oluşturduğu süreci ele almak istedim. Bu süreçte kadın doğayla bütünleşerek, dinginlik ve huzur içerisinde tekrar var olma sürecine katılmak için hazırlanışını ifade etmek istedim. 7-12 Ekim tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşuyor. 12 Ekim saat 19.00’da sona erecek" şeklinde konuştu.