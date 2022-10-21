Denizli’nin Babadağ ilçesinde motosikletin taya çarptığı kazada ağır yaralanan gelin beyin ölümünün ardından hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli’nin Babadağ ilçesinde motosikletin taya çarptığı kazada ağır yaralanan gelin beyin ölümünün ardından hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 15 Ekim’de evlenen Murat Akduğan, eşi Yıldız Akduğan ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çifti, seyir halindeyken karşılarına aniden tay çıktı. Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, manevra yapsa da başarılı olamayarak taya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akduğan çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Kazayı gören diğer sürücüler ise 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu.

Kaza sonrası hastanede tedavisi süren Murat Akduğan, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yıldız Akduğan ise beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Genç gelinin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.