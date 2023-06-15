Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci yaşanırken, okulda mezun olan bölümler arasında yer alan Gazetecilik Bölümü öğrencileri ise mesleğe adım atacak olmanın ayrı bir sevincini yaşadılar.

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi ile okullarda mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Öğrenciler dönem sonunun gelmesi ile keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Okuldaki bölümler arasında olan ve 4 yıldır gazeteci yetiştiren Gazetecilik Bölümü öğrencileri de hem mezun olmanın hem de mesleğe adım atacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Bölümde meslek dersleri eğitimini veren öğretmen Burak Aydın’da öğrencilerinin mutluluklarına ortak oldu.