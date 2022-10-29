Bayram coşkusuyla birleşen hafta sonu tatilini Eskişehir’de geçiren turistler, çibörekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram coşkusuyla birleşen hafta sonu tatilini Eskişehir’de geçiren turistler, çibörekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu sıcak havanın keyfini çıkarmak ve bayram coşkusunu Eskişehir’in güzelliklerini tanıyarak geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilk adresi çibörekçiler oldu. Şehrin en önemli lezzetlerinden birisi olan çiböreği tatmak isteyen turistler, adeta çibörek dükkanlarına akın etti. Vatandaşların oluşturduğu yoğunlukla birlikte çibörek dükkanlarında tabiri caizse iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalık yaşandı. Sırada bekleyen bazı vatandaşların ise, kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek fotoğraf çekmeleri dikkat çekti.