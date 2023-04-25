CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 14 Mayıs’ta görev yapacak 400 kişilik sandık görevlisi listesinin, YSK’ya geç teslim edildiği ve bu kişilerin seçimde görev yapamayacakları iddia edildi.

14 Mayıs’ta tapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesi, en son Pazar günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerekirken, 5 dakikalık gecikme ile 17.05’te ulaştırıldı.

Yaşanan gecikmenin ardından harekete geçen AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından, yarın itiraz sürecinin başlamasıyla birlikte CHP’nin Pamukkale’deki sandık görevlisi listesine itiraz edileceği öğrenildi. Listesinin geç verildiği iddiası ile 400 sandık görevlisinin 14 Mayıs’taki seçimlerde görev almamasının ardından CHP içerisinde de huzursuzluk yaşandığı iddia edildi. CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, konuyla ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.