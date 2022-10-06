Yeniden Refah partisi MKYK üyesi Sadık Çat, Uzun yıllar Baş örtüsüne karşı olan ve Anayasa Mahkemesine kadar giden CHP’nin 2023 seçimleri öncesi baş örtü hamlesini manidar olarak bulduklarını belirtti.

Yeniden Refah partisi MKYK üyesi Sadık Çat, Uzun yıllar Baş örtüsüne karşı olan ve Anayasa Mahkemesine kadar giden CHP’nin 2023 seçimleri öncesi baş örtü hamlesini manidar olarak bulduklarını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusundaki gündemine bir tepkide Yeniden Refah Partisi’nden geldi. Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, Kılıçdaroğlu’nun bu başörtüsü hamlesini "manidar" olarak karşıladıklarını ifade etti. Sadık Çat, "Başörtüsü özgürlüğünü yasaklayan hatta anayasa mahkemesine giden CHP Şimdi birden bire baş örtüsü özgürlüğünden bahsetmeye başladı. 2023 seçimleri öncesi CHP bir kez daha samimiyetsizliğini gözler önüne serdi. Daha önceleri başörtüsünün yasaklandığını halkımız asla unutmaz. bunu yapan zihniyet şimdilerde birden bire baş örtüsü özgürlüğünden bahsediyor. Kim inanır buna. Madem bu konuda çok samimi iseler buradan çağrı yapıyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm CHP’lilerin LGTB ve İstanbul sözleşmesi yandaşlığına son versinler. Küçük çocuklarımıza Kuran eğitimi verilmesine de karşı çıkmaktan vazgeçsinler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı konuşmasında Anayasal teminat için talimat verdiğini açıklamasının olumlu bir gelişme olduğunu sözlerine ekleyen Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, "Beklentimiz ve ısrarımız hem inandığı gibi yaşama özgürlüğünü teminat altına alacak hem de milli aile yapımızı koruyacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi yönündedir. Bu doğrultuda atılacak ilk adımda yuvaları yıkan 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılmasıdır. Beklentimiz bu yöndedir. Mevcut iktidar partisi bu tavsiyelerimizi uygulamasa bile bizler Dr. Fatih Erbakan Liderliğindeki Yeniden Refah Partisi mensupları olarak iktidara gelir gelmez bu tasvirlerimizi yerine getirme sözünüzde buradan tüm kamuoyuna bildiririz" diye konuştu.