Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği yarışı Özgür Çelik kazandı. Saat 08.00 itibarıyla başlayan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi son buldu. CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği yarış saat 01.40 itibarıyla sona erdi. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında arasında saat 08.00’de başlayan başkanlık yarışını 342 oyla kazanan Özgür Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu. 600’den fazla il delegesinin oy kullandığı seçimde Cemal Canpolat ise 310 oy aldı.