Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi gerçekleştirirken koltuklar boş kaldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde küçük salonda 17. Olağan İl Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresine tek aday giren Samet Kösem, yeni başkan oldu. Kongreye Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seçime tek liste halinde giren Samet Kösem bir konuşma yaptı. Kösem, "Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençliğini, ’Baba evimiz’ olan partimizde en iyi şekilde temsil edeceğimizi ve yönetimimizle birlikte, iktidar yolunda kararlı adımlarla ilerleyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu süreçte, partimizin başarısı için tüm üyelerimizin ve genç arkadaşlarımızın desteklerini bekliyor, başarılarımızı birlikte büyüteceğimize olan inancımla, tüm aday yönetimimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan kongreye katılım az olduğu görülürken koltuklar boş kaldı.