CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’nin Keşanlı İl Genel meclis Üyeleri, Sezgin GündoğduVedat KoyuncuAladdin Öztürk ve Mehmet Güneş Yılmaz, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği’ne gitti. Burada Dernek Başkanı Abdullah Kemik, yönetim kurulu üyeleri  ve köy muhtarları tarafından karşılanan GündoğduKoyuncuÖztürk ve Yılmaz, muhtarlara 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgiler vererek 2025 yılında İl Özel idaresi tarafından Keşan Köylerine yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

İl Genel Meclis üyeleri aynı zamdan köy muhtarlarının sorunlarını da dinleyerek çözümleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

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Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, ziyaret nedeniyle Gündoğdu, KoyuncuÖztürk ve Yılmaz’a teşekkür etti.

Kaynak: igf