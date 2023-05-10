Gaziantep’te seçim için stant kuran AK Parti’li gençlere CHP’li gençler saldırdı. Saldırı sonrası kavga çıkarken taraflar birbirlerine tekme, tokat, yumruk ve taşlarla saldırdı. Olay esnasında silahla havaya ateş açan CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan AK Parti’li gençlere geçmiş olsun telefonu açtı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Fevzi Çakmak Bulvarı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti ve CHP’nin seçim stantlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, yumruk ve taşlı kavgaya dönüştü.

CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar silahına sarıldı

Kavga sırasında olay yerinde bulunan CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Büyük paniğin yaşandığı kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Meclis üyesi gözaltına alındı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise tekme, yumruk ve taşlı kavgada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırdı. Havaya ateş açan CHP meclis üyesi Ersin Atar ise gözaltına alındı. Atar’ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan saldırıya uğrayan AK Parti’li gençlere geçmiş olsun telefonu

Öte yandan eski Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, yaralanan AK Parti’li gençleri hastanede ziyaret etti. Gül, yaralı gençleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşme sırasında Abdulhamit Gül duygusal anlar yaşadı.