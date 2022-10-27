Yalova Belediyesi’ndeki zimmet duruşmasında verilen ara karara tepki göstererek duruşmayı terk eden CHP’li milletvekilleri mahkeme heyetine hakaret etti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yazılar olsun. Sen tetikçisin” diye bağırdı.

Yalova Belediyesi’ndeki zimmet duruşmasında verilen ara karara tepki göstererek duruşmayı terk eden CHP’li milletvekilleri mahkeme heyetine hakaret etti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yazılar olsun. Sen tetikçisin” diye bağırdı.

Yalova Belediyesi’ndeki 20 milyon 739 bin 664 liralık zimmet soruşturması çerçevesinde açılan davanın 9’uncu celsesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklar arasından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın da yer aldığı davaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Seyit Torun’un da yer aldığı 30 milletvekili katıldı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı takip etti.

Soruşturma dosyaları birleştirildi

Duruşmada söz konu suçların 2014 yılı öncesinde de işlenmesi nedeniyle açılan soruşturma dosyası davaya eklendi. Dosyaların birleştirilmesiyle 33 sanığın yargılanmasının sürdüğü davaya aralarında eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal’ın da olduğu 4 sanık daha eklendi. Koçal, duruşmaya katılmazken diğer 3 sanık salondaki yerini aldı.

Mahkemede gerginlik

Celsede söz alan Vefa Salman avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ileri sürdü. Baykal, bilirkişi raporlarında Salman’ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlattı. Dosyaların birleşmesi nedeniyle dava sürecinin uzayacağını belirten Baykal, mahkeme heyetinin Vefa Salman’ın yargılamasıyla ilgili kararını açıklamasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceğinden dolayı reddetti.

Mahkeme heyetinin kararına tepki gösteren CHP’li milletvekilleri salonu terk ederken mahkeme heyetine sert tepkiler gösterdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, heyet başkanına, “Yazılar olsun. Sen tetikçisin” diye bağırdı. Diğer milletvekilleri de mahkeme heyetine tepkilerini bağırarak gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Heyet ardından duruşmayı basına ve izleyicilere kapalı olarak sürdürdü. Kapalı süren davada dava dosyasına eklenen 3 yeni sanık dinlendi.

“Yargılama uzamaya devam edecek”

Salonu terk eden CHP’liler ardından adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Salman’ın görevinden uzaklaştırılma süresinin 2,5 yıla ulaştığını belirtti. Salman’ın bir an önce görevine iade edilmesi gerektiğini belirten Erkek, şöyle konuştu:

“Dava dosyasında MASAK Raporu var. Raporda Salman’ın bütün geçmişini ve ailesini araştırdılar, tertemiz çıktı. Soruşturma aşamasında ve dava aşamasında toplamda 3 bilirkişi raporu var. O raporlarda da Vefa Salman ve Halit Güleç’in (dönemin başkan yardımcısı) zimmet olayı ile hiçbir bağının olmadığı açıkça ortaya çıktı. Suçsuzdur diyor raporlar. Göreve iade için daha neyi bekliyorsunuz. 2014 öncesi ile ilgili de dava açıldı. Dosyaları birleştirdiler. Şimdi yeniden raporlar alınacak ve yargılama uzamaya devam edecek. Yalova’nın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman’ı derhal görevine iade edin."

“Adalet bir kez daha katledildi”

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise verilen karara tepki göstererek, “Bugün Yalova Adliyesinde adalet bir kez daha katledildi. Buradaki süreç artık hukuki değil, siyasi olduğu da ortaya çıktı. Vefa Salman’ın en ufak bir suçunun ve ihmalinin olmadığı ortaya çıkmasına rağmen görevine iade edilmiyor. Vefa Salman Yalovalıların iradesi ile göreve gelmiştir. Halk iradesini gasp etmek isteyenler, adliye ya da bakanlık koridorlarında bu yetkiyi almaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Asla yılmayacağız” ifadesini kullandı.

Vefa Salman, bu süreçte yanında olan Yalova halkına ve partililerine teşekkür etti.