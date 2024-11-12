Sivas Gemerek’te bulunan Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi’nin kapatılacağı iddialarını Meclis gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Orhan Sarıbal’ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt geldi. BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın önergesine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Sivas Gemerek'teki Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi'nin kapatılacağı iddialarını TBMM gündemine taşıyan CHP'li Sarıbal'a, Bakanlık, kapatma teklifinin bulunmadığını açıkladı.

Bakanlık, verdiği cevapta son 20 yılda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 386 okulun; okul binasının eğitime elverişli olmaması, öğrenci yetersizliği gibi nedenlerle kapatıldığını belirterek, "Kapatılan okulların öğrencilerinin, bölgede bulunan ve koşulları uygun olan okullarda eğitim ve öğretime devam ettiği belirtilirken, “Sivas ili Gemerek ilçesi Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesinin kapatılmasına ilişkin herhangi bir teklif bulunmamaktadır” denildi. Bakanlık, hali hazırda açık bulunan 2 bin 926 okulda 1 milyon 833 bin 69 öğrencinin eğitim gördüğünü de açıkladı.

Hatırlanacağı gibi CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e cevaplaması için “Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi’nin aksi yönde tamamlanmış müfettiş raporlarına ve okulda sene başında ücretli öğretmenlerin dahi görevlendirilmiş olmasına rağmen kapatılması planlandığı iddiası doğru mudur? Anılan okulun öğrenci ve personel sayısı nedir? İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğrencilerin pansiyonlara yerleşmesi telkininde bulunulduğu doğru mudur? Okulun kapatılması söz konusu olursa, öğrencilerin durumu ne olacaktır? Okul hayatına devam edemeyecek öğrenciler söz konusu mudur? Okul alanı ile ilgili herhangi bir başka tasarruf mu söz konusudur?” sorularını yöneltmişti.