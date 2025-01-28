CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal hayvansal üretimde yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı açıklamada iktidarın ithalat politikalarıyla üreticiyi iflasa sürükleyerek Türkiye’yi süt ve et krizine mahkum ettiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal hayvansal üretimde yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

İktidarın ithalat politikalarıyla üreticiyi iflasa sürükleyerek Türkiye’yi süt ve et krizine mahkum ettiğini vurgulayan Milletvekili Sarıbal, “Hayvancılık tekelleşti, küçük üretici yok edildi. Süt üreticileri anaç hayvanlarını kesime gönderdi, özellikle son iki yılda 1 milyondan fazla anaç hayvan kesildi. Türkiye’nin hayvan varlığı 2 yılda 4,4 milyon baş azaldı" dedi.

Gelinen durumda üretici satamadığını ifade eden Milletvekili Sarıbal, "Tüketici pahalılıktan et ve süt alamıyor. İktidarın ithalat politikası hayvancılığı içinden çıkılamaz bir girdaba hapsetti” dedi.

Küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerinin bitme noktasına getirildiğini vurgulayan Milletvekili Sarıbal, yem, enerji, ilaç, nakliye gibi maliyetlerinin sürekli arttığını, bu durumun hem üreticiye hem de tüketiciye olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Hayvan yetiştiriciliğinde büyük şirketlerin piyasanın büyük bir kısmını kontrol ettiğine dikkati çeken Sarıbal, hayvancılık sektöründe üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70’inin yem girdilerinden oluştuğunu söyledi.

“Doğalçayır ve meraların azalması, ülke hayvancılığı açısından ciddi bir sorun oluşturmaktadır" diyen Milletvekili Sarıbal, "Meraların günümüzde ciddi bir azalma göstermesi, tarım politikalarında yanlış planlamaların ve bilinçsiz arazi kullanımının bir sonucudur. Mera ağırlıklı besleme olmadan, yem bitkisi üretimi ve fabrika yemine bağımlı bir sistemin uzun vadede sürdürülebilirliği zor. Nüfus artışı, köyden kente göç ve gelişen ekonomik koşullar hayvansal gıdaya olan talebi artırmakta; bu durum karma yem üretimine de yansımaktadır. Ancak karma yem üretiminde kullanılan yağlı tohum ve küspeleri ile bazı tahıllar ve yan ürünleri gibi ham maddelerin ithal edilmesi zorunludur. 2023 yılında üretilen yaklaşık 28 milyon tonluk karma yemin yaklaşık yüzde 45’i zorunlu olarak ithalat yoluyla tedarik edilmiştir” diye konuştu.