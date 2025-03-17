Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te meydana gelen çökmeye ilişkin Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, “Kapasite artışına olur veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, faciadan doğrudan sorumludur, yargılanmalıdır” dedi.ERZİNCAN (İGFA) -Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan heyelanla ilgili olarak 43 sanık, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla yargı önüne çıktı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 5’i tutuklu 43 sanık "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından yargılandı.

Duruşmaya katılan CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, “Kapasite artışına olur veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, faciadan doğrudan sorumludur, yargılanmalıdır” dedi.

9 işçinin hayatını kaybettiği çevre felaketinde sorumluların yargılanması için duruşmaya katılan ve adliye önünde işçi aileleri ile buluşan Milletvekili Sarıbal, “Kimse bize ‘bu bir kaza’ diyemez. Kimse bize ‘bu işin fıtratında var’ diyemez. Burada, bir iki kişinin üzerine yıkılmaya çalışılan bir suç var. 2-15 yıl arası cezalarla geçiştirilerek, bir felaketin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Maden ocaklarına izin verenler, ruhsat dağıtanlar, bu şirketlere göz yumanlar katliamdan doğrudan sorumludur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğrudan sorumludur. Denetim yapmayan, çevreyi ve insanı değil, sermayeyi koruyan Bakanlığın İl Müdürlüğü doğrudan sorumludur" diye konuştu.

Söz konusu davanın toprağa, suya, ormana, insana sahip çıkma davası olduğunu belirten CHP'li Sarıbal, "Bilim insanlarının yıllardır yaptığı uyarılar dikkate alınmadı. Hukuk tanınmadı. Doğa ve insan yaşamı hiçe sayıldı. Sermayenin kar hırsı, siyasi iktidarın vurdumduymazlığıyla birleşti ve 13 Şubat’ta İliç’te bir katliama dönüştü. 9 işçimiz göçük altında kaldı, siyanür ve sülfürik asit Fırat Havzası’na yayıldı. Fırat’ın aktığı her yere ölüm taşındı. Gerçek sorumlular yargılanana, adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğiz. Bu sadece Erzincan’ın değil, tüm halkların yaşamını tehdit eden bir ekokırım suçudur. Bu suça ortak olan tüm şirket yöneticileri, yetkililer ve siyasi sorumlular yargılanmalıdır” dedi.