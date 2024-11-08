CHP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Orhan Sarıbal, 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında yanıtlaması için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, sulama alanlarında yapılacak yatırımların kapsamına Bursa Gölbaşı'nın dahil edilip edilmediğini sorduBURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Orhan Sarıbal, 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında yanıtlaması için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, sulama alanlarında yapılacak yatırımların kapsamına Bursa Gölbaşı’nın dahil edilip edilmediğini sordu.

Bursa Ovası’nın tarımsal sulama kaynağı olan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletinde kuraklık nedeniyle çekilme yaşandığını vurgulayan Sarıbal, özellikle yaz aylarında kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını ve su sıkıntısının da kritik seviyelere geldiğini söyledi.

Gölbaşı’ndaki su seviyesinin kritik noktaya gelmesinin meyve üretimini olumsuz etkilediğini ifade eden Milletvekili Sarıbal, "Gölbaşı 20 bin dekarlık bir alana hizmet vermektedir. Bölgede meyve üretimi çok önemli bir yerdedir. Dolayısıyla göletin gövdesinin mutlaka güçlendirilmesi ya da tabanının boşaltılması gerekmektedir” dedi. Gölbaşı’nda su kapasitesinin minimize olmasını, yalnızca kuraklığa bağlamanın yeterli olmayacağını dile getiren Sarıbal, “Bu gölet Aksu deresinin üzerinde olması ve Nilüfer çayına bağlanması açısından çok önemli. Uludağ’dan gelen suların beslediği gölet, suların şirketlere satılması, yanlış yapılaşmalardan dolayı da yeterli bir rezerve ulaşamıyor. 1938 yılında içme suyu ve tarımsal sulama alanı olarak yapılan gölet, uzun zamandır bütün uyarılarımıza rağmen, ilgililerin yönetememesi, yeterli kaynak ayrılmaması, 20 yıldır konuşulmasına rağmen tabanının temizlenmemesi, defalarca ihale sözleri verilmesine rağmen hiçbir şey yapılmaması nedeniyle kuraklığın en dip dönemini yaşıyor" diyerek şu soruları yöneltti:

Tarım ve toprakla ilgili net bir tutarlılığınız var mıdır?

Suyun verimli kullanılması kapsamında, sulanan alanlar içerisinde gündeme getirdiğiniz yatırımlara 40 yıl önce yapılan ama bugün artık işlevsiz olan alanlar dahil midir?