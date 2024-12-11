CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşadığı pankreas yağlanması rahatsızlığı dolayısıyla alkolü bıraktığını açıkladı. Paylaşımlarının altına alkol ile ilgili yorum yapanlara da atıfta bulunan Başkan Özcan, "Troller artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak" dedi.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısında gündem dışı konuşmalar sırasında pankreas yağlanması sorunuyla karşılaştığını ve bu nedenle alkolü bıraktığını açıkladı.

Söylemlerine yönelik kesit videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Özcan, "Yüce yaradandan sarı kart yedim, bu vesileyle alkolü bıraktım" yorumunu yaptı.

Alkol kullanımı ve kötü beslenmeden dolayı ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir anlamda yüce yaradandan bir sarı kart yedim. Bu vesileyle alkolü bıraktım. Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak???? pic.twitter.com/Ejat7KKQtJ— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) December 10, 2024

Başkan Özcan paylaşımında, "Alkol kullanımı ve kötü beslenmeden dolayı ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir anlamda yüce yaradandan bir sarı kart yedim. Bu vesileyle alkolü bıraktım. Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.