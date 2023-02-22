CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, İtalyan sağlık ekipleri tarafından Hatay Defne’de kurulan sahra hastanesine hiçbir yetkilinin gitmediği iddiasına tepki gösteren Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Burada kurulan hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor. Politize etmemek gerekiyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, İtalyan sağlık ekipleri tarafından Hatay Defne’de kurulan sahra hastanesine hiçbir yetkilinin gitmediği iddiasına tepki gösteren Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Burada kurulan hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor. Politize etmemek gerekiyor" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, Defne’de İtalyanlar tarafından kurulan sahra hastanesine hiçbir yetkilinin gitmediği iddiası üzerine açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Vali Arslantaş, bu tarz açıklamaların bölgede büyük gayretle çalışan, emek veren tüm görevlilerin şevkini kırdığını belirtti.

"Burada kurulan hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz"

20 yataklı sahra hastanesiyle ilgili bilgi veren Vali Arslantaş, "Sahra hastanesini İtalyan’dan gelen sağlık görevlileri kurdu. Şu anda da İtalyan yönetici arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hastanenin, İskenderun Limanı’ndan Defne’ye gelişine kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde, yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün yer göstermesi ile valiliğimiz nezaretinde şehir stadyumuna kurulmasına karar verdik. 20 yatak, 20 doktor olmak üzere toplam 75 çalışanla hastane hizmet vermeye devam ediyor. İzmir milletvekili, ’Defne’de bir hastane var ancak buradan devletin haberi yokmuş’ gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Burada kurulan hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor. Politize etmemek gerekiyor. Hastanenin işletilmesini İtalyan arkadaşlarımız yapıyor. Biz güvenliğini ve diğer altyapı işlerini yapıyoruz. Biraz sonra trafo işlerini tamamlayıp, jeneratörden de kurtaracağız arkadaşlarımızı. Biz onlarla beraberiz, çok da güzel hizmet ediyoruz. Kendilerine ve İtalyan hükümetine de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Geldiğimiz ilk günden itibaren her taraftan olağanüstü destek ve yardım alıyoruz"

Yaşanan deprem dolayısıyla üzüntü duyduklarını söyleyen İtalyan yetkili ise, "Sizlere destek vermek için buradayız. Geldiğimiz ilk günden itibaren her taraftan olağanüstü destek ve yardım alıyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan ilk günden beri çadır kurmamızdan, ameliyathaneyi açmamıza kadar destek aldık. Bütün yetkililer bize yüzde yüz destek verdi. Tüm Türk yetkililerine, hastane işleyişi için verdikleri destek ve yardımlar için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.