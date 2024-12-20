CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kademeli emekliliğe yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kademeli emeklilik konusunda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili sorunun çözüldüğünü anımsatarak, 1999 yılı ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlarla ilgili bir düzenlemenin getirilmediğini savundu.

Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bu durumun adil ve makul olmadığını söyleyen Milletvekili Meriç, "Gerek memurların gerekse sigortalı çalışan işçilerin kademeli emekliliklerine yönelik yaş ve prim gün sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve bu konunun TBMM'de acilen ele alınması gerekmektedir." dedi. Türkiye'nin, savaştan kaçan Suriyelilerin en yoğun olduğu ülke, Gaziantep'in ise İstanbul'un ardından en fazla Suriyeliyi misafir eden şehir olduğunu dile getiren Meriç, Suriyelilerin en kısa sürede sıkıntısız, problemsiz şekilde ülkelerine dönmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Öte yandan Milletvekili Meriç, Gaziantep'te trafik konusuna da dikkati çektiği açıklamasında, Gaziantep'te bu konuda büyük sıkıntıların yaşandığını, plansız, projesiz tedbirlerin işe yaramadığını ifade ederek, kentteki "trafik çilesine" son verilmesi talebinde bulundu.