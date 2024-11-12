CHP Köşk Belediye Meclis Üyeleri, şehit ve gaziler için Köşk’te lokma hayrı düzenledi. Düzenlenen lokma hayrına partililerin yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köşk Belediye Meclis Üyeleri İsmail Bölük, Özkan Soylu, İsmet Keni, Mehmet Süyüm öncülüğünde lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrının aynı zamanda bir anma etkinliği olarak düzenlediklerini belirten Belediye Meclis Üyesi İsmail Bölük, “Atatürk’ün vefatının 86. Yıl dönümünü yaşıyoruz. CHP’li arkadaşlarla bir yandan Atatürk’ü anıp diğer yandan şehit ve gazilerimizin ruhu için lokma hayrı planladık. Program çerçevesinde mevlit okutup dua ettik. Ardından lokma hayrımızı gerçekleştirdik” diyerek başta ilçe kaymakamı Tuğba Polat olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa Kaymakam Tuğba Polat’ın yanı sıra İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, esnaf ve sanatkarlar odası ve kooperatifi temsilcileri, CHP Köşk ilçe teşkilatının kadın ve gençlik kolları katıldı.