AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar’ın CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın fotoğraflarını Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi’ne astırmasına tepki göstererek, “Afyonkarahisar’daki Mevlevihane Müzemiz hiçbir şekilde bir kişinin ve bir zümrenin uhdesinde olamaz” dedi.

CHP’li Köksal’ın seçim dönemi ile farklı dönemlerde çektirdiği fotoğraflarını cami yerleşkesi içerisinde bulunan Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi’ne astırmasına tepkiler sürüyor. Türbe cami içerisinde bulunan müzeye asılan fotoğrafların kabullenilemez olduğunu söyleyen ve duruma tepki gösteren Milletvekili Yurdunuseven açıklamasında, “Mevlana Celalettin Rumi’nin 7. kuşak torunu Sultan Divani Hazretlerinin maneviyatını yaşatmak üzere kurulan Afyonkarahisar’daki Mevlevihane Müzemiz hiç bir şekilde bir kişinin ve bir zümrenin uhdesinde olamaz. Bir belediye başkanı hangi partiden olursa olsun buradaki manevi atmosferi kendi fotoğraflarını asarak sanki bir reklam panosuymuş gibi basite indirgeyemez. Kaldı ki Mevlevihane’ye fotoğraf köşesi yaptıran ve bunu bir reklam aracı olarak kullanan CHP’li belediye başkanı geçtiğimiz ay AK Parti kongremiz için şehrin muhtelif yerlerine astığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın afişlerini kendi zabıtalarına kaldırtmıştı. Caddelerdeki Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını günah gören zihniyet kendine gelince her şeyi mubah görüyor maalesef” ifadelerine yer verdi.