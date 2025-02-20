CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, SHGM tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren “Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği” ile hava kontrolörlerine gözdağı verildiğini ve DHMİ’nin asli görevinden uzaklaştırılmak istendiğini belirterek tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, SHGM tarafından hazırlanan Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’ne (SHY ATCO) tepki gösterdi.

Yönetmelikle, hava trafik kontrolörleri ve ülkemizin tek hava trafik sağlayıcısı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) için hukuksal ve çalışma barışı açıdan sorunlar oluşturacak nitelikte düzenlemeler içerdiğini belirten Karasu, “Havalimanlarının kredilerini öteleyen, borçlarını silen, Cumhuriyet tarihimizin en büyük vurgunlarına yapılmasına göz yuman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,bu yönetmelikle dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir havacılık ve hukuk skandalına imza atmıştır” dedi.

Yeni düzenlemeyle hava trafik kontrolörlerinin, yalnızca hava sahasını emniyette tutmakla kalmayacağını aynı zamanda uçakları “hızlandırmak” zorunda kalacaklarını ifade eden Karasu, havacılıkta emniyetin asla taviz verilemeyecek temel bir ilke olduğunu belirterek, "Ancak, yeni yönetmelikle kontrolörler ve pilotlar üzerinde aşırı bir baskı ve tehdit yaratarak yolcu emniyeti büyük bir risk altına sokulmakta, adeta kazalara davetiye çıkarılmaktadır. Üç yıl önce "okçular tepesini asla terk etmeyin" diyerek hava trafik kontrolörlerine çağrıda bulunan SHGM, şimdi bu yönetmelikle kontrolörlere baskı yaparak, tehdit ederek gözdağı vermek istemektedir. Dünyanın hiçbir yerinde, hava trafik kontrolörlerine ‘uçakları daha hızlı yönlendirin, yoksa işinizi kaybedersiniz’ denilmez. Yıllardır çözülemeyen havacılık tazminatı sorunu da bu yönetmelik ile bir kez daha gündeme gelmiştir. İktidarın “çözülecek” diyerek yıllardır çalışanları oyaladığı bu sorun, hâlâ çözülmemiştir. Bu sorunun çözümü için geçen yaz aylarında hava kontrolörleri, inisiyatif almadan çalışma ile hak arama eylemleri yaptılar. Şimdi yönetmelikle “iş yavaşlatma” adı altında hak eylemlerine katılan kontrolörlerin lisansı, askıya alınacak ya da iptal edilebilecektir. Bu kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.

DHMİ’NİN GÖREVİ ÖZEL SEKTÖRE Mİ VERİLECEK?

Karasu, yine yönetmelikle ülkemizin tek hava trafik sağlayıcısı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki tekel otorite olma hakkınınortadan kalkacağını belirtti. DHMİ üzerinden verilen seyrülseferhizmet sağlayıcılık hizmetinin, bundan sonra, hizmet verdiği havaalanı veya üniteyle sınırlı olmak üzere bakanlığın hizmet yetkisi verdiği kurum ve kuruluşlar üzerinden sağlanacağının hüküm altına alındığını ifade eden Karasu, “Bu açıkça hizmetin özelleştirmesinin yolunun açılması anlamı taşımaktadır. Yaşadığımız darbe girişiminde de hava güvenliğinin ne denli önem taşıdığını gördük; olası bir düşman saldırısı, olası bir güvenlik zaafiyeti gibi konularda hayati önem taşıyan Türk hava sahasına kontrol eden bu hizmetin hava seyrüsefer hizmeti yetkisi verilecek bir kurum veya kuruluşa devri kabul edilemez” dedi.

Öte yandan, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yapılan son denetimlerde SHGM'nin performansının ciddi şekilde sorgulandığını ve ülkemizin, Afrika ülkelerinin dahi gerisinde kaldığını da hatırlatan Karasu, “Ben durumu Meclis gündemine taşıdım, ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sorularımı yanıtsız bıraktı ve verdiği sözde cevapla kamuoyuna yanlış bilgiler verdi. Oysa, liyakatsiz yöneticilerin hazırladığı bu yönetmelikle de kurumun içini nasıl boşalttıkları, insanların can güvenliğini hiçe saydıkları bir kez daha görüldü” diye konuştu.