CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat; sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, "Halkın milli ve dini duygularını istismar etmeyi bırakın” diyerek yeni vergi iddialarına tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti'nin vatandaşın attığı her adımdan vergi aldığını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor!” diyerek hükümete eleştirilerini sıraladı.



Savunma sanayi gibi stratejik bir sektörün iktidarın kötü ekonomi yönetimini örtbas etmek için kullanıldığını iddia eden CHP’li Karabat, “Milyonlarca çocuğumuz okullarında temizlik yapılmadığı için pislik içinde eğitim görüyor. Bunlara acil çözüm bulun diyoruz, karşımıza savunma sanayi ile çıkıyorlar!” eleştirilerini yöneltti.

Türkiye’ye yönelik dış tehdit algısı yaratıldığını ifade eden Karabat, “Militarist bir algı ile yönetmeye başladılar. Çünkü halkın esas gündemi ekonomi, geçim sıkıntısı. Halkın sorunlarına çare bulamadıkları için milli ve dini duyguları kendilerine kalkan yapıyorlar” dedi. “Savunma sanayi hepimizin gözbebeği” diyen Karabat, “Kalkıp bunu kötü siyasetinizi örtmek için kullanmayın.” diyerek sözlerini noktaladı.