CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hiper, süper ve gross marketlerin küçük esnafa karşı haksız rekabet içinde olduğunu, bu sorunun bir önce çözülmesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP'li Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında esnafın sorunlarını anlattı.

Esnafın SGK ve Bağ-Kur primlerinin ödenebilir bir seviyeye getirilmesini isteyen Milletvekili Gürer, "Esnaflarımız, gelir vergisi, KDV ve kira stopaj vergilerinin düşürülmesini istiyor. Tarımda talep ettiğimiz kırmızı mazot gibi nakliye ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa, uygun maliyette yakıt verilmesi gerekir. Elektrik ve doğal gazda küçük esnaf destek beklemektedir. Mesleki eğitim, çırak, kalfa yönünden desteklerin sağlanması lazım. Esnafımız uzun vadeli ve düşük faizli kredi beklentisi içindedir." dedi.

Hiper, süper ve gross marketlerin küçük esnafa karşı haksız rekabetin içinde olduğuna işaret eden Gürer, bu sorunun çözülmesi ve perakende satış yasasına yönelik düzenlemenin bir an önce Meclise getirilmesi talebinde bulundu. Türkiye'deki ekonomik durumun, çiftçi, emekli, işçi, işsiz ve memur başta olmak üzere her kesimi olumsuz etkilediğini ileri süren Gürer, "Esnaf sattığı ürünü aynı fiyatla yerine koyamadığı gibi, vadeli ürünü almakta zorlanmakta ve ödeme güçlüğü yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Milletvekili Gürer, esnaf, çiftçi ve sanatkarların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi için kanun teklifi verdiğini, teklifin kabul edilmesi durumunda bu vatandaşların ekonomik yükünün hafifleyeceğini kaydetti.