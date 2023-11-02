CHP’den istifa eden eski Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Maalesef CHP Genel Merkezi seçilenlerin değil, atanan ve sayısını kendisinin bile hatırlayamadığı, içlerinde bir numaralı Atatürk düşmanlarının da olduğu danışmanların cirit attığı bir yer olmuştur” sözleriyle eleştirdi.

Kendisine yönelik şantaj ve tehdit iddialarının ardından CHP’den istifa eden Teoman Sancar, hafta sonu yapılacak olan CHP kurultayı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Değişim sloganıyla yola çıkan Özgür Özel’e destek verdiğini açıklayan Sancar, “Son dönemlerde büyük kan kaybeden CHP’de değişim zorunludur ve değişim istemek sosyal demokrat bir partide son derece doğaldır. ‘Bir dönem daha yerimde kalayım’ diye 14 sene sonra ‘Tüzük değişikliği yapacağız’ ve ‘Ben koltuğumu parti ilkelerine bağlı geçmişi temiz olan birine bırakacağım’ demek maalesef delegelere ve cumhuriyet sevdalılarına yapılan yanlış bir vaattir. Tüzükte yazanlar değil tüzüğü uygulamayanlar antidemokratiktir. Kılıçdaroğlu, 2010 yılından bu partisini ve tüm inananları iktidara taşıyamamış ve son seçimde büyük hatalara imza atmıştır. Kendisine bugüne kadar vefa gösteren teşkilat, değişim istemektedir. İşte o yüzden parti başkanlığını gençlere devir etme dönemi gelmiştir. Kılıçdaroğlu, maalesef 86 maddeden oluşan CHP tüzüğünü bir gün bile uygulamadığı gibi daima sayısını bilmediğimiz danışmanları tarafından yönettirmiştir. Tüzüğün hangi maddesinde vardır, danışmanla parti yönetmek. Mesela kurultayda PM’ye seçilmemiş kişileri, MYK üyesi olamamış kişileri, Genel Başkan Yardımcılığı makamından ayırmamış sadece kapıdaki yazıyı ‘Genel Başkan Baş Danışmanı’ yapmıştır. Bugün bile CHP’nin ikinci kişisi dediğimiz ‘Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’, seçilmiş bir PM veya MYK üyesi değil, kendisinin atadığı hiçbir imza yetkisi olmayan bir danışman oturmakta ve o yönetmektedir. Bu çok açık tüzük ve hukuk ihlalidir. Maalesef CHP Genel Merkezi seçilenlerin değil, atanan ve sayısını kendisinin bile hatırlayamadığı, içlerinde bir numaralı Atatürk düşmanlarının da olduğu danışmanların cirit attığı bir yer olmuştur ve çok üzücüdür” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ben koltuğumu parti ilkelerine bağlı geçmişi temiz birine devredeceğim" beyanına da tepki gösteren Sancar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Özgür Özel, görevlerini layıkıyla yerine getirmiş birisidir. Siz de ondan emin olduğunuz için kendisini önemli görevlere atadınız. E şimdi ne oldu da Özgür Özel sizin ‘Parti ilkelerine bağlı geçmişi temiz biri’ tarifinizden çıktı, umarım sadece adayım dediği için değildir. Bu değişim rüzgarında halkımızın sesini dinleyerek öncülük eden Denizli il ve ilçe örgütlerimizi tebrik ediyorum”.