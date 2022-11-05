Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingine 7’den 70’e her kesimden kişi katılırken CHP’li olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri dikkat çekti. CHP’li olmasına rağmen Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten kişi, "Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Tayyip’in hastasıyım. Bu adama nankörlük edenler var, onlar bu ülkenin vatandaşı değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingine 7’den 70’e her kesimden kişi katılırken CHP’li olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri dikkat çekti. CHP’li olmasına rağmen Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten kişi, "Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Tayyip’in hastasıyım. Bu adama nankörlük edenler var, onlar bu ülkenin vatandaşı değil." dedi.

Gaziantep’te 11 ay aradan sonra tekrar kente gelen Recep Tayip Erdoğan nedeniyle büyük heyecan yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı resmi rakamlara göre Gaziray tren hattı projesinin açılışına ve mitinge 60 bin kişi katıldı. Gaziantep ve çevre il ve ilçelerden de katılım olduğu programa, 7’den 70’e bir çok Erdoğan hayranı da katıldı. Kimileri televizyonlardan gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından görmek isterken, kimileri ise Erdoğan ile konuşup sıkıntısını anlatabilmenin umuduyla alana geldi. 70 yaşındaki Gaziantepli bir çift ise tören alanına el ele tutuşarak meydana geldi. Erdoğan hayranı olduğunu belirten çift saatler öncesinde alana geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmeye geldik. Kendisi çok seviyoruz. Sabahın erek saatlerinden beri tören alanında yerimizi aldık. Cumhurbaşkanını görmeyi çok istiyoruz. Yılardın kendisine tam destek veriyoruz" diye konuştu.

Şehit babası üzüntü yaşadı

Erdoğan’ı görmek için meydana gelen ve saatlerce alanda bekleyen şehit babası Abdulkadir Çukadal ise "Cumhurbaşkanını görmek istiyordum. Onun için tören alanına geldim. Saatlerdir bekliyorum ama göremedim. Recep Tayip Erdoğan’ı görmeyi çok istiyordum ama göremedik. Çok üzgünüm" dedi.

CHP’li Erdoğan hayranı

CHP’li olduğunu belirten bir kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için alanda bekledi. CHP’li olmasına rağmen Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten ve ismini vermek isteyen kişi ise, "Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Tayyip’in hastasıyım. Bu adama nankörlük edenler var, onlar bu ülkenin vatandaşı değil. Açık konuşuyorum 7’li masa ne olacak? Kimi Amerika’ya kaçar kimi İngiltere’ye kaçacak. Olacak böyle" dedi.